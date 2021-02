Obecný úrad nie je nemocnica, starosta nie je doktor...

Komuniké Rady NRZ-ZMOS k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou Covid-19 v regióne okresu Nitra

Predstavitelia obcí a miest okresu Nitra potrebujú funkčné riešenia, súčinnosť regionálnej samosprávy a trhové ceny.

Starostovia obcí, združených v Regionálnom združení ZMOS okresu Nitra hľadajú možnosti, ako zabezpečiť svojim občanom dostupnosť služieb v súvislosti s vírusom Covid-19 tak, aby neplytvali verejnými zdrojmi.

Testovanie

Obce a mestá poskytli všetky dostupné materiálové, personálne i finančné kapacity pri jesennom celoplošnom testovaní, rovnako zabezpečili v priebehu dvoch dní tri kolá testovania v okrese Nitra, a to i napriek rozporuplným informáciám z krízového štábu. Dodnes niektorým obciam neboli refundované všetky náklady z jesenného testovania. Pre starostov obcí, ale i pre zamestnancov obcí a miest neexistuje rozdiel medzi víkendom, sviatkom, Vianocami, večerom, nocou a bežným pracovným dňom... My v regiónoch plníme neustále sa meniace nariadenia Vlády SR popri svojej bežnej agende, nehovoriac o zvýšenej úmrtnosti v súvislosti s pandémiou, kde sú opäť na našich pleciach záležitosti súvisiace s dôstojnou rozlúčkou. V našom regionálnom združení máme i kolegu – starostu, ktorý počas vianočných sviatkov na úkor dovolenky odslúžil niekoľko služieb ako dobrovoľník na Covid oddelení nitrianskej nemocnice. Hlboko sa nás preto dotýkajú niektoré vyjadrenia zo strany čelných predstaviteľov štátu, kde sú starostovia osočovaní a v súvislosti s testovaním delení na dobrých a zlých. My musíme zabezpečiť logistiku pred každým testovaním, nájsť do každého odberného tímu najmenej piatich „kaskadérov“, ktorí sú ochotní podstúpiť vysoké riziko a po testovaní zabezpečiť všetky dezinfekčné a administratívne úkony. Tu „dole“ nie je čas na hádky, kto za čo môže, tu nemáme čas zvolávať tlačové konferencie a prezentovať grafy s údajmi, ktoré sú následne niekoľkokrát upravované ako nesprávne. My zatiaľ ušijeme rúška, roznosíme nákupy seniorom a zoženieme dezinfekciu – realita ostatných 11 mesiacov.

My, starostovia a primátori, považujeme za svoju česť starať sa o svojich občanov a za svoju povinnosť zabezpečiť im dostupnosť potrebných služieb. Úlohou miestnej samosprávy však nie je zabezpečovanie zdravotnej služby, na to nie sú naše úrady vybavené a nezamestnávame lekárov.

Tu je dôležité uviesť, že sa nejedná len o kapacity a možnosti miestnej samosprávy. Jedná sa o občanov naprieč Slovenskom, ktorí odmietajú neustále opakované testovania bez zjavného efektu. Pokiaľ nie sú zo strany štátu prijaté efektívne opatrenia najmä na štátnych hraniciach a dostatočne sa nekontrolujú nadstavené regulatívy, práve naopak, kde sa udeľujú nezmyselné výnimky, je testovanie márne vynaloženou energiou.

Hospodárne nakladanie s verejnými financiami

Zložky verejnej správy sú povinné byť dobrými hospodármi, za čo zodpovedajú volení predstavitelia na všetkých úrovniach. V miestnej samospráve strážime, obstarávame a poctivo vykazujeme každý cent, aby sme neporušili finančnú disciplínu a rozpočtovú zodpovednosť. Šokujúcim zistením bol pre nás fakt, že osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP), ktoré obce dokážu nakúpiť na trhu, nám štát síce môže dodať, ale často za 50 až 100-násobnú cenu. Pre porovnanie sme zostavili tabuľku našich nákupných cien na ochranné pomôcky používané na testovanie, s cenami, ktoré nám mali byť odrátané podľa tabuľky zaslanej Odborom krízového riadenia Ministerstva vnútra. Pokiaľ 1 pár ochranných rukavíc stojí 0,22 €, nerozumieme prečo ho štát predáva obciam od 5,61 € až po 12,24 €. Kto z nás by si kúpil takéto rukavice..? Každý z nás - primátorov a starostov - skladal sľub, kde sa zaviazal ochraňovať záujmy obce. Nemôžeme teda akceptovať takéto šafárenie zo strany zložiek štátnej správy, ktoré máme platiť z našich rozpočtov. Prehľad uvedených nákladov v našich členských obciach je uvedený v tabuľke nižšie.

Zdroj: vlastné spracovanie na základe podkladov z obcí

Kapacity na posledné dva týždne

Členské samosprávy (59 obcí a Mesto Nitra) sú schopné zabezpečiť kapacity pre testovanie do 15. 02. 2021. My ako obecná samospráva sme dostali dva pracovné dni na zabezpečenie testovania. Odovzdávame štafetu a príslušné zložky majú priestor takmer dva týždne, aby testovanie v prípade potreby zabezpečili. Sme naďalej k dispozícií poskytnúť nevyhnutnú mieru súčinnosti, avšak výlučne v súvislosti s umiestňovaním MOM v regióne.

Nitrianske regionálne združenie ZMOS :

Oznamuje, že členské samosprávy nebudú od 15. 02. 2021 zabezpečovať prípadné testovanie na Covid-19;

Na základe vyššie uvedených skutočností kategoricky odmieta, aby vznik ďalších mobilných odberových miest (MOM) bol v gescii územnej samosprávy a obce preberali zodpovednosť;

Žiada Vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zdravotnícke služby (testovanie, očkovanie) zabezpečili vo svojej gescii, prípadne prostredníctvom súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;

Žiada Nitriansky samosprávny kraj (NSK), ako zriaďovateľa zdravotníckych zariadení v kraji, aby podľa vzoru ŽSK od 15. 02. 2020 zabezpečoval a koordinoval poskytovanie zdravotných služieb v súvislosti s pandémiou Covid-19 v spolupráci so štátnou správou;

Žiada v súvislosti s bodom 4. o bezodkladné stretnutie s vedením NSK a odborom krízového riadenia NSK;

Žiada NSK, aby v okrese Nitra bolo zriadených 50 MOM (20 v Meste Nitra, 30 podľa dohody a dostupnosti v rámci okresu), ktoré budú zároveň poskytovať možnosť očkovania podľa vakcinačnej stratégie a budú k dispozícií 7 dní v týždni s ohľadom na časové možnosti pracujúcich občanov;

Žiada vedenie ZMOS SR, aby preveril financovanie plošného testovania s príslušnými orgánmi štátnej správy. Ďalej žiada ZMOS SR, aby dôsledne hájil záujmy a pozíciu miestnej samosprávy vo vzťahu k orgánom štátnej správy;

Nitrianske regionálne združenie ZMOS

03. 02. 2021