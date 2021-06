Je zločin zabezpečiť obyvateľom nájomné bývanie..?!

Vyhlásenie starostov a primátorov k likvidačným sankciám zo strany UVO po pracovnom stretnutí a tlačovej besede v Šali 04. 06. 2021

Právo na bývanie je jedným zo základných práv, zakotvených priamo v Ústave Slovenskej republiky. Jednou z vyše štyritisíc úloh, ktoré spadajú na plecia samosprávy, je zabezpečenie nájomných bytových domov pre svojich občanov – občanov Slovenskej republiky.

V uplynulých rokoch stovky miest a obcí podľa schémy Ministerstva dopravy a výstavby (MDV SR) a Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) nadobudli tisíce bytov, ktoré odovzdali do užívania občanom. Zároveň doposiaľ samosprávy zabezpečujú chod, údržbu týchto bytov a splácajú späť do štátneho rozpočtu úvery z regulovaného nájomného.

Po nadobudnutí bytov hŕstka štátnych úradníkov na Úrade pre verejné obstarávanie vyslovila domnienku, že všetky nájomné byty podľa štátom stanovenej schémy boli nadobudnuté takpovediac ilegálne, pretože pri ich kúpe bola neoprávnene využitá výnimka zo Zákona o verejnom obstarávaní. Táto hŕstka štátnych úradníkov na UVO nezasiahla na začiatku, keď MDV SR a ŠFRB pripravili príslušnú legislatívu, ale UVO čakal, kým obce a mestá byty nadobudnú a potom ich začal sankcionovať drakonickými pokutami, dosahujúcimi desiatky až stovky tisíc EUR pre každú samosprávu.

Rozhodnutia o pokutách UVO postavil na vlastných domnienkach a porovnávaní s prípadmi v rámci Európskej únie, kde sa jednalo o diametrálne odlišné – neporovnateľné – situácie. Akékoľvek argumenty o hospodárnosti a efektívnosti sú len „hrachom hádzaným na stenu“.

UVO zašiel ešte ďalej a podal na súd návrhy na určenie neplatnosti zmlúv na takto nadobudnuté bytovky. V prípade, že by súd rozhodol tak, ako navrhuje UVO, existuje reálna hrozba vysťahovania tisícov občanov na ulicu, nakoľko by sa bytové domy ocitli v rukách hospodárskych subjektov, ktoré nie sú viazané štátom stanovenými regulatívmi v oblasti nájomného bývania. Týmto by tieto hospodárske subjekty boli nútené vrátiť plnenia, ktoré im boli poskytnuté zo strany štátu za predaj bytových domov, čím by došlo k finančnej likvidácii týchto subjektov. V súčasnej situácií, kde došlo k výraznému poklesu príjmov z dôvodu epidémie Covid 19, by bolo takéto plnenie likvidačné a evidentne nevykonateľné. Okrem toho mnohým obciam a mestám hrozí vďaka pokute nútená správa. UVO zjavne ani len nedomyslel rozsiahle následky svojho konania.

Starostovia a primátori sú týmto úradom (UVO) kriminalizovaní a občania vystavení hrozbe straty strechy nad hlavou. UVO zahájil „monsterprocesy“ bez práva na obhajobu, pričom samotný úrad sa stavia do role „trojjediného“ – prokurátora, sudcu a kata, pretože navrhuje tresty, vynáša svojvoľne rozsudky a vykonáva exekúcie, pričom spôsob výberu pokút evokuje „výpalníctvo zo strany štátneho orgánu“.

Nakoľko úrad sa zjavne považuje za natoľko autonómny, že nepripúšťa akúkoľvek diskusiu a možnosť revidovať svoje rozhodnutia, z regiónov vzišla iniciatíva, ktorá má takéto nezmyselné pokutovanie zložiek verejnej správy medzi sebou zastaviť. Poslancom parlamentu bol predložený materiál – návrh legislatívnej úpravy, ktorou by sa táto situácia „amnestovala“ formou zmeny zákona o verejnom obstarávaní (generálneho pardonu), obdobne ako napríklad zbraňová, daňová či zamýšľaná exekučná amnestia. Samozrejmosťou by mala byť nadväzujúca príprava kvalitnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania a stavebnej legislatívy.

Zástupcovia NRSR naprieč politickým spektrom si našu iniciatívu osvojili a považujú ju za rozumné riešenie, rovnako ako mnohí erudovaní právnici či odborníci vo verejnom obstarávaní. Treba vyzdvihnúť prácu a poďakovať pánovi predsedovi NRSR Borisovi Kollárovi, všetkým pani poslankyniam a pánom poslancom politických strán, zastúpených v parlamente, ktorí nám vyjadrili svoju podporu a ochotu pomôcť, osobitne pánovi poslancovi Milošovi Svrčekovi (Sme rodina), nakoľko sa tejto agende naplno venuje. Rovnako veľká vďaka patrí reprezentantom MDV SR – pánovi ministrovi a pani štátnej tajomníčke Brunckovej.

Žiaľ narazili sme na výrazný odpor zo strany niektorých poslancov SaS, ktorí napriek mnohým argumentom zo strany odbornej verejnosti a jednoznačnej podpore ostatných predstaviteľov vládnej koalície nepripustili ani len prerokovanie návrhu na pôde parlamentu, ktorá má byť miestom pre adekvátnu diskusiu. Zástupcovia samosprávy a odbornej verejnosti boli dokonca označovaní za takpovediac nedostatočne erudovaných a bolo nám odkázané, aby sme vec vyriešili sami a zaplatili, čo sme spôsobili... Nuž spôsobili sme to, že sme postupovali podľa štátom stanovených podmienok a zabezpečili tisícom ľudí dostupné bývanie (mimochodom v súlade s Programovým vyhlásením vlády).

Mestá a obce sú kostrou systému verejnej správy, ktoré zabezpečujú výkon služieb, stanovených legislatívou, pričom každý použitý cent je prísne kontrolovaný a strážený. Zatiaľ čo hŕstka štátnych úradníkov pripravuje legislatívne zmeny, ktoré sú neprehľadné a naďalej len komplikujú a predražujú výkon práce na úkor logiky a financií. Dôkazom je i takmer 1.100 zásadných pripomienok v priebehu dvoch týždňov k navrhovanej novele zákona o verejnom obstarávaní v rámci MPK. Legislatívu takejto „kvality“ produkuje, respektíve sa na jej tvorbe podieľa, ústredný orgán štátnej správy (UVO), ktorý na jej základe chce zrejme likvidovať systém slovenskej samosprávy od zeleného stola.

My, zástupcovia obyvateľov obcí a miest, žiadame:

aby sa návrh generálneho pardonu prerokoval na pôde NR SR; zástupcov NRSR o vykonanie poslaneckého prieskumu na UVO za účelom preverenia zákonnosti postupov UVO pri vydávaní rozhodnutí; žiadame ústavné orgány, aby zvážili zmeny v systéme fungovania UVO tak, aby úrad bol preventívnou a nie represívnou zložkou verejnej moci; žiadame ústavné orgány, aby prihliadali pri tvorbe legislatívy na praktické postrehy z praxe a skúsenosti z regiónov;

Zároveň si dnes dovoľujeme listom požiadať pani prezidentku Zuzanu Čaputovú o udelenie audiencie, aby nás – zástupcov regiónov – vypočula.

Primátori a starostovia

slovenských miest a obcí